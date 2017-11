Mammiferi, hanno smesso di essere animali notturni dopo l'estinzione dei dinosauri

Il motivo per cui i mammiferi hanno smesso di essere animali notturni? L'estinzione dei dinosauri avvenuta all'incirca 66 milioni di anni fa, nel Cretaceo. E' quanto emerge dalla ricerca pubblicata sulla rivista Nature Ecology & Evolution e condotta in collaborazione dal gruppo di Kate Jones, dell'University College di Londra, e dal gruppo del Museo Steinhardt di Storia Naturale dell'Università di Tel Aviv guidato da Roi Maor.

L'uscita di scena dei dinosauri permise ai nostri antenati di cambiare abitudini di vita: se fino ad allora erano stati piccoli roditori che vivevano perlopiù di notte, in seguito cominciarono a diventare diurni e a colonizzare nuove nicchie ecologiche e nuovi territori. Secondo gli autori dello studio, il cambiamento non fu però repentino, così come non lo fu la sparizione dei grandi rettili, ma passò attraverso un lungo periodo di alternanza nelle attività diurne e notturne, durato milioni di anni.