Inglesi in festa per la nascita del bradipo

Festa all'Amazon World Zoo Park nell'isola di Wight, in Gran Bretagna, per la nascita di un bradipo. Il cucciolo ha visto la luce il 27 dicembre. Si tratta del settimo figlio della coppia, mamma Inti e papà Maya. Questo bradipo è diffuso in Sudamerica, in particolare in Venezuela, Guyana, Colombia, Ecuador, Perù e Brasile.