Bradipo diventa star del web in Ecuador dopo aver paralizzato un'autostrada

In Ecuador un simpatico bradipo è diventato una star del web dopo aver bloccato il traffico su un'autostrada decidendo di arrampicarsi sul guard-rail. La polizia stradale, dopo aver fermato le auto, è riuscita a portare in salvo l'animale, la cui espressione di tenera sorpresa ha strappato un sorriso anche agli automobilisti in coda.