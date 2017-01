Il richiamo dei lupi: sono alle porte di Parigi

Un altro lupo solitario sta marcando il suo territorio in Essonne, un dipartimento a sud della capitale che formalmente è parte dell’agglomerazione di Parigi e la commissione di caccia dello stato e della fauna selvatica prevede che prima o poi gli animali arriveranno anche nella regione della capitale ma che non ci sono prove che ora siano già stanziati.



I lupi grigi europei si erano estinti in Francia nel 1930, ma nel 1992 una coppia aveva attraversato il confine dall'Italia. Da allora, il Canis lupus si è diffuso in tutte le Alpi, attraverso la valle del Rodano, nel Massiccio Centrale e nel confine orientale della Francia. E ora è arrivato sulle pianure che circondano Parigi, secondo l'"Observatoire du Loup" e "Alliance avec les loups". Gli ecologisti sono felici ma gli agricoltori, che hanno perso 9.000 pecore l'anno scorso a causa di attacchi di lupi, condividono meno la loro gioia.