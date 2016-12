4 giugno 2016 13:13 Il panda non è più un animale a rischio di estinzione: fondamentale la mobilitazione per la sua salvaguardia Il numero degli esemplari è raddoppiato in ventʼanni: lʼUnione mondiale per la Conservazione della Natura ha dunque declassato il mammifero da "in pericolo" a "vulnerabile"

Il panda non è più considerato un animale a rischio di estinzione: l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) ha deciso di non ritenere più l'animale "in pericolo", ma "vulnerabile". Tutto ciò è avvenuto grazie alla mobilitazione mondiale per la sua salvaguardia: secondo le autorità della Cina, gli sforzi compiuti nel corso degli anni nel Paese asiatico - volte a proteggere sia l'animale sia il suo habitat naturale - hanno avuto successo grazie alle numerose iniziative (anche popolari) che hanno ricordato il rischio di scomparsa dell'animale.



Il numero degli esemplari è cresciuto costantemente negli ultimi vent'anni: da mille panda nel 1995 a quasi duemila nel 2013. Questi dati sono emersi dal quarto censimento realizzato in Cina, che ha anche sottolineato come vi siano altri 375 esemplari in zoo e allevamenti in tutto il mondo. E proprio qualche giorno fa, in Belgio, è nato un cucciolo di panda. La IUCN, organizzazione non governativa con sede in Svizzera, ha dunque declassato il mammifero dagli animali a maggiore rischio di estinzione, seppur considerandolo ancora "vulnerabile": servono quindi ulteriori sforzi a sostegno del panda.

Il salvataggio di tali mammiferi è decisamete complesso, poichè il loro ritmo di riproduzione è molto basso. In ogni caso, in Cina - dove l'animale è quasi un "orgoglio nazionale" - la loro salvaguardia è di primaria importanza: sono stati infatti uno strumento politico, simbolo del disgelo tra Pechino e USA quando nel 1972 furono inviati nello zoo di Washington i due panda Ling-Ling e Hsing-Hsing.