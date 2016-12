Il gorilla si ricorda di lei dopo 12 anni: la strana amicizia tra Tansy e Djala

15:59 - Tansy Aspinall è tornata in Africa per cercare il suo amico di un tempo. Si tratta di un gorilla con cui giocava da bambina: lei aveva solo un anno e mezzo e anche Djala era piccolo (sebbene pesasse 136 chili).

Le immagini che mostrano l’infanzia di Tansy e Djala in questo servizio sono state girate dal papà della bimba, Damian, in una delle loro oasi nel Kent, in Inghilterra. Ricco proprietario di casinò, Damian Aspinall ha fatto della tutela degli animali a rischio di estinzione la sua missione. Infatti ha riportato nel loro ambiente naturale ben 80 esemplari differenti.



La figlia, oggi 25enne, lo ha accompagnato nel viaggio in Gabon. Non vedeva Djala dal 2002 quando era stato liberato nella foresta.



Prima lui la ha annusata, studiata, poi ha capito che era la sorellina a due zampe. "Ero nervosa - ha poi confessato Tansy - non sapevo se mi avrebbero riconosciuta dopo tanto tempo".



Insieme agli scimpanzé, i gorilla sono gli animali più vicini all'uomo. Il loro Dna somiglia al nostro per oltre il 90%. Ma il legame va oltre. La storia di Tansy lo dimostra. Per Djala e Bims è stato come riabbracciare la vecchia famiglia.