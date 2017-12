Gb, cane finisce nel fiume ghiacciato: il suo salvataggio ripreso dalla bodycam di un vigile del fuoco

Con l'aiuto di un arpione e a forza di braccia è riuscito a strisciare sul ghiaccio fino a raggiungere, al centro del fiume, quel cane rimasto intrappolato nelle acque gelide, per riportarlo a riva sano e salvo. La spettacolare impresa dell'ispettore Jaqui Miller del Northumberland Fire and Rescue Service for helping, in Gran Bretagna, è stata ripresa minuto per minuto dalla bodycam che indossava. Così, nel vedere il video, si possono rivivere quegli attimi di suspense e gran fatica fino al sospiro di sollievo finale: il labrador Hardy è potuto tornare tra le braccia del suo padrone. Guarda il video: