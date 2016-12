Deve far abbattere il suo cane: la straziante immagine dell'ultimo abbraccio al suo "migliore amico"

Deve dare l'addio al suo cane, che sta per essere abbattuto, e lo fa con una straziante fotografia abbracciata al suo "migliore amico" pubblicata su Snapchat. Hannah - questo il nome dell'animale - ha avuto negli ultimi mesi numerosi episodi di convulsioni, che sono pian piano peggiorati. Senza medicine, il cane riesce a malapena a camminare. La sua padrona canadese ha dunque deciso di alleviare definitivamente le sue sofferenze. Ma non prima di un'ultima giornata passata in sua compagnia all'insegna dell'amore.