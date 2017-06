Corea del Sud, un cucciolo cade in acqua: due elefanti lo salvano

Il lavoro di squadra premia sempre. Anche nel mondo animale. Ne sono la prova un paio di elefanti adulti, che, grazie a una pronta collaborazione, sono riusciti a salvare dall'annegamento un cucciolo, scivolato in una piscina del Grand Park Zoo a Seoul, nella Corea del Sud. Il video del frenetico salvataggio è stato postato sui social ed è diventato virale.

I due pachidermi hanno cercato di agganciarlo con la proboscide, restando a bordo piscina, ma quando si sono accorti che non c'era tempo da perdere, senza farsi assalire dal panico, si sono precipitati in acqua dalla parte bassa e sono riusciti a sollevarlo in modo che la testa del piccolo elefantino riuscisse a rimanere fuori dalla superficie, prima di guidarlo all'esterno della piscina.