Quando lunedì mattina i dipendenti dell'azienda americana Argonics si sono recati al lavoro hanno immediatamente pensato a un furto o a un atto di vandalismo trovando la porta d'ingresso completamente fracassata. Mai, però, avrebbero immaginato che a creare il disagio potesse essere stata una capra.



Quanto successo a Louisville, in Colorado, ha davvero dell'incredibile e probabilmente nessuno avrebbe creduto al fatto se le telecamere di sorveglianza non avessero ripreso la sequenza in cui l'animale colpisce ripetutamente la porta d'entrata fino a frantumarla completamente. I vetri rotti hanno poi spaventato la capra che, come mostra il filmato pubblicato su YouTube dalla stessa azienda, si è subito data alla fuga.