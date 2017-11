California, il dramma della balenottera intrappolata nel porto di Ventura Marina

Le immagini dei soccorsi in corso avevano tenuto tutti con il fiato sospeso. Solo ora, invece, rimbalza sulle bacheche di Facebook il video, con le riprese dall'alto, del dramma che stava vivendo quella megattera di 10-15 metri rimasta intrappolata tra le imbarcazioni del porto di Ventura Marina, vicino a Santa Barbara, in California. A filmare i suoi tentativi di uscire da quello che si era trasformato un labirinto fatale è il drone Pacific Eagle Air Cam, che sorveglia la riserva del Channel Islands National Park. La balenottera aveva perso l'orientamento durante la migrazione da Nord a Sud ed era finita in guai seri.