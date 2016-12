Australia, lucertola gigante di 1,5 metri sul muro di casa: "E' stato uno shock"

"E' stato uno shock". Eric Holland non riesce ancora a credere ai suoi occhi. L'80enne australiano di Thurgoona, nel New South Wales, ha trovato un'enorme lucertola di 1,5 metri che si arrampicava sul muro della propria casa. L'uomo stava lavorando in un capannone poco distante quando ha sentito un rumore e, avvicinatosi all'abitazione, ha visto l'animale aggrappato ai mattoni rossi della struttura. Pochi minuti dopo Holland ha fotografato il rettile.