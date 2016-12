Usa, asino vagabondo arrestato: la foto diventa virale

Singolare vicenda accaduta a Norman, in Oklahoma: un agente di polizia ha arrestato un asino. L'ufficiale Canaan è stato chiamato da alcuni cittadini che lamentavano la presenza di un asino a piede libero. Il poliziotto si è recato sul posto e ha catturato il quadrupede. Per portarlo in un posto sicuro ha deciso di usare l'auto di servizio. E la foto dell'asino dentro la macchina ha fatto il giro del web.



FOTO©Norman Police Department/IBERPRESS