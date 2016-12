Australia, cucciolo di balena cerca di salvare la madre bloccata in un banco di sabbia

Un cucciolo di balena è stato avvistato mentre cercava di salvare la madre spingendola per 40 minuti in acque più profonde. La megattera era infatti rimasta bloccata in un banco di sabbia e il figlio stava tentando di liberarla. E' successo in Austrialia , nella North Stradbroke Island , a circa 80km a est di Brisbane , nel Queensland . Dopo svariati tentativi, la balena è riuscita a liberarsi.

La sezione governativa del dipartimento dei parchi naturali, il Queensland Parks and Wildlife Services (QPWS), notando la situazione di difficoltà in cui si travava la megattera, aveva già mobilitato una squadra di uomini del personale da inviare per aiutarla. Ma gli sforzi del cucciolo hanno permesso alla balena di liberarsi prima che arrivassero.



"La megattera è stata capace di liberarsi da sola - ha affermato un membro del QPWS alla BBC - e poi entrambi gli animali hanno continuato a nuotare. Noi li abbiamo invece aiutati a passare dalle acque basse a quelle profonde con successo".



Le balene, in questo periodo dell'anno, sono molto presenti in Queensland, dove spesso partoriscono i loro cuccioli e li crescono prima di tornarte nelle acque dell'oceano Antartico".