Al pet store: il piccolo Zayden sceglie il baby chihuahua e scoppia in lacrime

La mamma la porta al negozio dei cuccioli per scegliere un cagnolino da portarsi via. Lui, il piccolo Zayden, inizialmente è eccitatissimo, ma appena prende in braccio un baby chihuahua, viene completamente sopraffatto dall'emozione e scoppia in lacrime. La mamma gli chiede "Che c'è che non va?", e lui risponde "E' semplicemente bellissima". Commovente.