Il piccolo Williams ritrova il cane dopo un mese: video da 3 mln di click

Quel cagnolino era sparito da un mese e il piccolo di casa Williams, in Texas, era sprofondato nella tristezza più nera. Quando quel cucciolo, Kase, è ritornato, il figlio di Paula ha ritrovato la gioia. E' stata la mamma la prima a sapere che Kase era stato ritrovato. Una famiglia l'aveva accudito in quel mese di lontananza e alcuni vicini della famiglia lo avevano notato. Così Paula ha voluto fare una splendida sorpresa al figlio: l'ha portato nel giardino dove Kase era stato accolto, ha ripreso con la telecamera l'incontro tra il cucciolo e il piccolo, subito scoppiato in lacrime per la gioia, e ha postato su Facebook il video. Subito diventato virale in Rete, con ben oltre tre milioni di visualizzazioni.