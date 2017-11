Una volpe "per amica", è quella che allieta le serate ospedaliere di Luca Chiarini, il "Bura" per chi lo conosce come atleta disabile della Federazione Italiana Tennis Tavolo. Il 37enne romagnolo, in sedia a rotelle da 15 anni dopo un incidente, si trova nel nosocomio Morelli di Sondalo (Sondrio) per adattare la carrozzina alla pratica del ping-pong. All'uscita, la sera, incontra una volpe che ha conquistato con pane e prosciutto. Il video della loro amicizia, postato sui social network, ha conquistato i naviganti.