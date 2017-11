17 novembre 2017 10:47 Biella, uccisa a fucilate la volpe mascotte del paese Lʼanimale era inoffensivo ed era stato "adottato" dagli abitanti di Zuccaro di Coggiola

E' stata uccisa a fucilate e lasciata morire in strada la volpe mascotte di Zuccaro di Coggiola, in provincia di Biella. Gli abitanti del paesino erano molto affezionati all'animale, che ormai non aveva paura dell'uomo e spesso scendeva nella frazione in cerca di cibo. Gli abitanti nutrivano la volpe volentieri. Non si riesce a dare una spiegazione a un gesto tanto crudele visto che era "inoffensiva" e "non rappresentava un pericolo per nessuno".





La notizia è stata diffusa attraverso la pagina Fecebook "I have a dream". "La creatura si era abituata a scendere nel centro abitato - si legge sul social network - quando veniva dato del cibo ai gatti randagi. Lei, completamente inoffensiva, si metteva ad aspettare per mangiare assieme a loro, ormai si fidava dell’uomo, e non era più un pericolo per nessuno, in quanto poi, nessuno possedeva un pollaio. La sua fiducia verso l’uomo l’ha ingannata"