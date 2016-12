A Rodi la "Valle delle farfalle": un'oasi di colori che rende magica l'isola greca

Situata sul lato occidentale dell'isola greca di Rod i , a circa 25 chilometri di distanza dalla città, la " Valle delle farfalle" , nota anche come "Petaloudes Valley", per tutta l'estate è un'oasi di colori. Sono migliaia e migliaia le farfalle tigre (della specie Panaxia quadripunctaria) che popolano la valle da luglio a settembre, attirate dal profumo dolce di resina degli alberi di storace e dal microclima umido e fresco.

Le farfalle, che trascorrono l'intera estate nel fresco della valle, si accoppiano durante le ultime settimane di agosto e nel mese di settembre. La maggior parte delle femmine vola via, in alcuni casi per più di 25 chilometri, per deporre le uova in luoghi sicuri, preferibilmente tra cespugli e le piante, e poi morire. Alla fine della stagione delle piogge i bruchi si trasformano in farfalle. Attirate dal profumo della resina e dall'umidità generata dai ruscelli tornano nella valle e l'intero ciclo si ripete ancora una volta.