Usa, biberon di latte per il cucciolo di leone

08:20 - Disidratato e affetto da un'infezione batterica, l'ultimo arrivato al Florida's Zoo di Miami, un piccolo leone, è costretto a lottare per sopravvivere. La sua mamma, Asha, non ha abbastanza latte per nutrirlo adeguatamente e così i guardiani del parco gli servono tre volte al giorno un biberon. Affinché non perda il contatto con la madre, però, il leoncino vive nella stessa gabbia e i pasti gli vengono serviti attraverso una grata di protezione.