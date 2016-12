27 gennaio 2014 Miami, zoo in festa: nate due lontre giganti La loro specie è a rischio estinzione A cinque settimane dalla nascita, i due cuccioli, che cresceranno fino a 1,80 metri di lunghezza, hanno finalmente aperto gli occhi Tweet google 0 Invia ad un amico

08:41 - A cinque settimane esatte dalla loro nascita hanno finalmente aperto gli occhi. Lunghe 60 centimetri e pesanti nove chilogrammi, queste due lontre sono particolarmente speciali: crescendo raggiungeranno la lunghezza di 1,80 metri e il peso di 34 chilogrammi. Sono infatti lontre giganti e fanno parte di una specie in via di estinzione. Attualmente il pubblico del Florida's Zoo di Miami non può godere della loro vista: vivono in una tana con mamma Kara e papà Witoto.

Solo tra qualche settimana, quando il temporaneo distacco dai genitori non sarà più considerato traumatico per loro, le due lontre giganti saranno presentate ai visitatori del parco statunitense.



Ma non c'è fretta: la durata media della vita di questi animali, in cattività, è di circa 21 anni.