Monaco, due orsetti polari aprono gli occhi e vedono la loro mamma Giò

10:12 - Un video tenerissimo, quello ripreso allo Zoo di Monaco di Baviera, in Germania: due cuccioli di orso polare aprono gli occhi e vedono per la prima volta la loro mamma orsa, Giovanna. Lei guarda dolcissima i suoi piccoli e li tiene al caldo con il suo respiro e quando aprono gli occhi, uno dei due sembra allungare la zampa con l'istinto di accarezzare il naso della mamma. Si tratta della prima nascita, documentata, di orsi bianchi in Europa. Il direttore dello zoo, Beatrix Koehler, ha precisato come gli orsi aprano gli occhi solo dopo alcune settimane dalla nascita ed è fondamentale, quindi, che la prima cosa che vedano sia la loro mamma, al fine di evitare dei traumi.