Messico, cane cerca di risvegliare l'amico travolto da un camion

10:44 - Sono immagini commoventi che giungono dallo Stato messicano di Nuevo León. Un cane viene travolto e ucciso da un camion. Il suo amico a quattro zampe, però, non si rassegna e cerca in tutti i modi di rianimarlo. Lo scuote più volte e non desiste: continua ininterrottamente per 40 minuti. Nemmeno il suo padrone, che ha postato il video sul web, riesce a staccarlo e a riportarlo a casa. Una nuova testimonianza del fatto che gli animali provano sentimenti profondi.