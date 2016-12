Estate, anche per gli animali è tempo di prova costume

08:49 - Come ogni anno allo Zoo di Londra viene effettuato un check up completo a tutte le specie che ci abitano. Peso, altezza, circonferenza, vita, fianchi: insomma una visita senza tralasciare nessun dettaglio. Chissà quanti vizi in questa estate ballerina, chissà se il tempo ha portato i turisti a dare più cibo agli animali. Insomma, meglio tirare le somme e correre ai ripari prima di compromettere la linea. Perché no?! Alla fine sono loro a mettersi in mostra tutti i giorni davanti a migliaia di persone...