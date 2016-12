Dal recinto alla libertà: la leonessa ringrazia a modo suo

12:45 - Avete presente quando torni a casa e il tuo animale a quattro zampe riesce a fare delle feste esagerate? Ecco, in confronto a quello che è accaduto Valentin Gruener è nulla. Sirga, una leonessa bellissima del Botswana, chiusa in un recinto viene liberata e... Al posto che tirare fuori gli artigli si lancia letteralmente in braccio a colui che l'ha "salvata". Coccole da non crederci, addirittura una scena commuovente. Probabilmente la leonessa si era dimenticata della sua stazza e pensava di essere una dolce gattina. L'organizzazione Modisa Wildlife Project, che si occupa tra le altre cose di salvare questi felini da morte certa, ha dimostrato come si possa creare un rapporto d'amicizia con animali a detta cattivi.