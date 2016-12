26 maggio 2014 Crusoe, il cane che naviga alle Bahamas come un velista: il viaggio finisce sul web Il bassotto, vestito da capitano e da pirata, ha preso il timone insieme al

suo proprietario. La loro avventura è documentata all'interno di un blog Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:27 - Crusoe è un cane a cui piace prendere il largo, navigare in mare aperto. Specialmente in luoghi da sogno. Insieme al suo proprietario, il 26enne canadese Ryan Beauchesne, il bassotto ha viaggiato per le Bahamas a bordo di una barca a vela, da un'isola altra nell'arcipelago Exuma. Per l'occasione Crusoe si è vestito da capitano, da pirata e da squalo. L'animale infatti non è nuovo a travestimenti di questo tipo, visto che ormai da qualche anno è il protagonista del blog celebritydachshund.com. Il suo padrone posta su questa pagina le foto dei viaggi e dei costumi indossati di Crusoe. "Questo era il suo primo viaggio in barca a vela intorno alle Bahamas, l'anno prossimo stiamo pensando di andare in Italia e in Grecia", ha spiegato Ryan.