Cocullo, in 20mila alla storica processione per la Festa dei Serpari

22:12 - Oltre ventimila persone si sono date appuntamento per il tradizionale e antichissimo rito dei serpari di Cocullo, in cui la statua di San Domenico viene portata in processione 'vestita' di serpenti vivi catturati nei campi il mese precedente e appositamente preparati. La tradizione vuole che San Domenico abbia il potere taumaturgico contro il morso dei serpenti e dei lupi. Ma anche quello di guarire il mal di denti. E proprio per invocare la sua protezione i fedeli, nel giorno della festa, suonano una campanella posta all'interno della chiesa, utilizzando i denti.