Calci a un gatto, il video va sul web La polizia di New York arresta 21enne

09:23 - Sferra un violentissimo calcio a un gatto, attirato a sè con l'inganno, facendolo volare per diversi metri. Poi si gira verso la videocamera del telefonino che sta riprendendo la scena e scoppia a ridere esultando come un giocatore di football americano dopo una trasformazione. Il filmato, però, finisce su Facebook e scatta così la caccia all'uomo. Andre Robinson, 21 anni, è stato arrestato. Il ragazzo non è un volto nuovo per le forze dell'ordine: era già finito in manette otto volte, una per rapina a mano armata.

La polizia, grazie al filmato, ha dapprima individuato il luogo, il quartiere Bedford-Stuyvesant di Brooklyn, a New York, e ha poi identificato il colpevole.



Robinson è ora accusato di maltrattamento di animali.