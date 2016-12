"PortiAMOli con noi", la campagna contro l'abbandono degli animali

12:36 - E' partita la campagna contro l'abbandono degli animali "PortiAMOli con noi", la prima ad essere organizzata per volere di medici veterinari e realizzata con la collaborazione del coordinamento dell' Ufficio Diritti Animali, la Regione Lombardia e l'Ordine dei medici veterinari della Provincia di Milano. Esso è un progetto volto alla sensibilizzazione e all'informazione così che la gente capisca quanto l'abbandono degli amici a quattro zampe possa incidere non solo sulla salute dell'animale ma anche su quella pubblica e costi che questo gesto genera.

Gli studi veterinari confermano che l'essere strappato dal proprio nucleo familiare, comporta all'animale una disperazione assimilabile a quella umana e crea una condizione talmente traumatica e stressante da innescare comportamenti anomali che rendono difficile un successivo reinserimento in una nuova famiglia condannandolo a vivere in una struttura di accoglienza. Ciò comporta anche enormi costi gestionali stimati, nella sola Lombardia, in circa 6.750.000 euro. Con il desiderio di portare una nuova consapevolezza "PortiAMOli con noi" aprirà le porte ai cittadini il 9 giugno alle ore 21.00 a Palazzo Isimbardi, dove si terrà un incontro per tutti i cittadini in cui verranno mostrati i dati sugli abbandoni cercando di mettere così un freno a questa importantissima piaga sociale.