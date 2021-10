Weekend: le sagre di gusto con i sapori dell'autunno

Dopo il lungo intervallo legato alla pandemia, tornano gli eventi della tradizione con i buoni sapori e le tradizioni locali . Riprendiamo così anche il tradizionale appuntamento con le iniziative di gusto più interessanti per i foodies e gli appassionati di convivialità e buona tavola, in programma per il fine settimana: in questo caso, da venerdì 22 a domenica 24 ottobre . Protagonisti, naturalmente i sapori intensi dell’autunno, a cominciare da castagne e tartufi . Gli eventi si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti Covid e, in alcuni casi, propongono oltre agli appuntamenti in presenza , anche un palinsesto di iniziative online .

KESCHTNRIGG – FESTA DELLA CASTAGNA, Merano e dintorni - L’appuntamento è in Alto Adige con uno dei frutti più amati dell’autunno: la castagna. La festa è in programma a Merano, Lana, Tesimo, Foiana e Pissiano da domenica dal 17 a domenica 31 ottobre: quindici giorni in cui gustare le castagne anche in abbinamento alle squisite specialità gastronomiche locali per una festa che prende nome dal Keschtnriggl, l’utensile usato anticamente per sbucciare le caldarroste Oltre al classico Toergellen, in cui le castagne si gustano insieme a vino rosso e speck, vengono riproposte per l’occasione tante antiche ricette rivisitare in chiave moderna nei ristoranti aderenti all’iniziativa. Sono in programma gite guidate nei boschi, corsi di cucina per imparare a utilizzare la castagna e il mercato contadino, che si svolge a Foiana con artigianato antico e piatti della tradizione contadina. Informazioni: www.merano-suedtirol.it.

FESTIVAL DELLA MOSTARDA, Cremona – L’appuntamento, presentato dalla Camera di Commercio di Cremona, propone appuntamenti online e degustazioni sul territorio. Protagonista è la mostarda, un prodotto da sempre testimone dell’antica storia culinaria cremonese. Grazie alla collaborazione con i produttori, il Festival offre da un lato un ampio ventaglio di appuntamenti digitali per scoprire ricette e curiosità sulla mostarda, dall’altro propone occasioni per degustare ed apprezzare il prodotto nelle sue declinazioni più ricercate, in ristoranti, enoteche e gastronomie che hanno aderito alla manifestazione. Sono inoltre previste visite alle dimore storiche della città e della provincia. Info: www.festivaldellamostarda.it/

FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO DI MONCALVO, Moncalvo (Asti) – Due domeniche, il 24 e il 31 ottobre, in cui apprezzare tutta la bontà del tartufo bianco locale: la manifestazione, giunta alla sua edizione numero 67, propone il mercato gastronomico, le passeggiate mattutine alla scoperta delle colline dei dintorni, la possibilità di visitare i Camminamenti del Castello. I tartufi iscritti possono partecipare alla gara per Assegnazione del Trofeo Città di Moncalvo “Tartufo d’Oro” e “Zappino d’Argento”. Info: www.fieradeltartufodimoncalvo.it

SAGRA DELLE TROFIE DI CASTAGNA, Busalla (Genova) - Sabato 23 a domenica 24 ottobre la cittadina ligure celebra l’autunno e i suoi sapori con la terza edizione della Festa D’Autunno organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Busalla. Protagonista è la trofia di castagna, prodotta artigianalmente da Barattino Gastronomia e Pasta Fresca Rina, tutta da gustare nel menù preparato dalla Pro Loco nelle giornate di sabato alle 12,30 e 19,30 e la domenica dalle 12,30 presso la tensostruttura allestita in piazza Macciò. La Festa d’Autunno a Busalla è anche occasione di shopping con l’apertura domenicale dei negozi dalle ore 15 alle ore 19. C’è anche la mostra dedicata ad arazzi, tessuti e arti tessili, in programma presso la Biblioteca Comunale.

MERCATINO DEI SAPORI, Alserio (Como) – Appuntamento ad Alserio nel Comasco domenica 22 ottobre in Piazza Ferralasco: dalle ore 10 c’è il mercatino dei sapori rallegrato dalla presenza del Gruppo Storico San Giorgio, che intrattiene i visitatori con dimostrazioni di tiro con la balestra antica, didattica sulla storia e sulla costruzione delle balestre e prove di tiro per bambini, e di Majestic Falconry che accompagna i visitatori nel mondo dei rapaci per far conoscere biologia, tecniche di caccia, ed utilità dei rapaci in natura e nel rapporto con l'uomo, per imparare a riconoscerli, rispettarli, difenderli. Informazioni sulla pagina Facebook della Proloco.

FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO NERO DI FRAGNO, Calestano (Parma) – Appuntamento per quattro domeniche, dal 17 ottobre al 7 novembre, con il prelibato tartufo nero locale, in un ricco programma di eventi e prelibatezze. Tra i prodotti tipici da scoprire ci sono le focaccine al tartufo, i pattonini e le frittelle, il tutto accompagnato da vin brulè e caldarroste, e preparato per le degustazioni e la vendita. C’è anche il Borsino del Tartufo che regolamenta il mercato, fissando settimanalmente i prezzi minimi e massimi di vendita. Infine, la Gara Nazionale cani da tartufo premia il miglior cane in una gara di ricerca. Non mancano le iniziative sportive, tra cui la Gran Tartufo Bike (domenica 31 ottobre), escursione non competitiva in MTB. Informazioni: www.tartufonerofragno.it.

FIERA DI SAN CRISPINO, San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) – La festosa terra di Romagna, a San Mauro Pascoli, celebra San Crispino, protettore dei calzolai: San Crispino, con tre giorni, da sabato 23 a lunedì 25 ottobre dedicati alle calzature, in una zona in cui hanno sede i più importanti calzaturifici che rappresentano il made in Italy nel mondo. Tra i numerosi eventi in programma, segnaliamo i momenti culturali organizzati dall’Accademia Pascoliana, un’esposizione sul mondo della calzatura nell’elegante cornice di Villa Torlonia; la mostra degli hobby e il mercatino della solidarietà. Ci sono anche laboratori, anche per i più piccoli, stand gastronomici con i migliori prodotti tipici e molto altro ancora. Programma e info: www.sanmauromare.net

VOLTERRAGUSTO, Volterra - Appuntamento dal 23 ottobre al 1° novembre con il tartufo bianco locale e con un ricco paniere di eccellenze tipiche del territorio toscano: vino, birra, olio, formaggio, salumi e cioccolato offerti direttamente dai produttori. L’evento si svolge in forma itinerante tra gli scorci più suggestivi e meno noti della cittadina etrusca, proponendo degustazioni a base di tartufo locale accompagnato ad altri prodotti della tavola toscana, in occasione della Mostra mercato del Tartufo Bianco e dei prodotti tipici locali. Tra gli eventi in programma: il Palio dei caci che, come da tradizione, premia la destrezza nel far rotolare le caciotte lungo il percorso cittadino in una sfida tra le contrade, ed esibizioni in Piazza dei Priori del Gruppo Storico Sbandieratori e Musici città di Volterra. C’è anche la passeggiata a caccia di tartufi accanto ai tartufai e ai loro segugi, intitolata “Tutti a caccia di tartufo!”. Info: www.volterragusto.com.

IL GUSTO DEL POLLINO, SAGRA D'AUTUNNO, Viggianello (Potenza) – Appuntamento con i colori e sapori autunnali con gli eventi in programma fino al prossimo 14 novembre. La natura la fa da padrona con i suoi frutti di stagione, tra cui ottimi funghi, castagne, noci, protagonisti di degustazioni organizzate dalle associazioni del territorio con degustazioni, prodotti tipici, souvenir e divertimento: sono in programma escursioni, giri in bici, acqua trekking, river tubing, arrampicate ed equitazione. Informazioni sulla pagina Facebook della Proloco di Viggianello. https://www.facebook.com/prolocoviggianello