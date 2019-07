Noisefeed, l'app che tiene sotto controllo la vita privata dei calciatori

la piattaforma italiana 31 luglio 2019 12:24 Noisefeed, lʼapp che tiene sotto controllo la vita privata dei calciatori Raccoglie i post pubblicati sui social dagli atleti mettendoli in relazione con quelli di amici e parenti. Lʼidea di un ex pallanuotista italiano

Raccoglie i post pubblicati sui social dagli atleti mettendoli in relazione con quelli di amici e parenti; aggrega tutte le notizie diffuse dai media su un calciatore distinguendo tra fonti affidabili e fake news. E' Noisefeed, l'applicazione creata in Italia che ha rivoluzionato il modo in cui le società di calcio monitorano i propri giocatori. In Serie A viene già utilizzata dall'80% dei club, mentre all'estero è già arrivata in Spagna, Portogallo, Russia e Svizzera.

Noisefeed nasce dall'intuizione di Nicolò Cavallo, ex pallanuotista di Chiavari che nel 2017 ha fondato l'omonima start up. "L'idea mi è venuta parlando con il figlio di un presidente di Serie A" ha raccontato a Repubblica. "Inizialmente pensavamo di avere come riferimento gli uffici di comunicazione dei club. Invece ci siamo accorti che erano più interessate le aree tecniche. Per tre motivi: capire se il giocatore da acquistare è affidabile anche nella vita quotidiana, seguire gli atleti in rosa e vedere come si comportano i tesserati in prestito presso le altre squadre". La start up è sbocciata anche grazie al supporto di Wylab, incubatore di società tecnologiche del gruppo Wyscout, società italiana che supporta lo scouting calcistico , l'analisi delle partite e le dinamiche di trasferimento.