iOS 16 e watchOS 9, l'attesa è finita: ecco le novità e quando si potranno scaricare

Come si installa l'aggiornamento? -

La risposta all'ultima domanda è la più semplice: l'aggiornamento si può installare sia in modalità OTA (over the air, cioè si può ricevere direttamente sul telefono) oppure collegando i dispositivi a iTunes. Nel primo caso è necessario avere a disposizione spazio sufficiente per il download (la dimensione del file varia a seconda del dispositivo, ma per iOS 16 siamo intorno ai 5 gb), nel secondo il file viene scaricato sul pc e quindi non è necessario fare pulizia. È invece buona norma eseguire un backup: con gli aggiornamenti di iOS fila sempre tutto liscio, ma non si sa mai... Per aggiornare OTA su iPhone bisogna andare in Impostazioni / Generali / Aggiornamento software; l'aggiornamento di Apple Watch si esegue sempre da iPhone aprendo l'app Watch e selezionando Generali / Aggiornamento software.

Quali sono le novità di iOS 16? -

La principale novità del nuovo sistema operativo per iPhone è la possibilità di personalizzare la schermata di blocco: non più solo con un'immagine a scelta, ma anche con sfondi multistrato, caratteri personalizzati per data e ora, widget 8ispirati alle complicazioni di Apple Watch) e altro ancora, come la funzione “Attività in tempo reale” che permette di rimanere aggiornati su attività in corso come partite e allenamenti, il car sharing o la consegna del pranzo, direttamente dalla schermata di blocco.

iOS 16 reintroduce anche il lettore musicale full screen sulla schermata di blocco, ed estende ai video la funzionalità Live Text, che consente di recuperare il testo da un'immagine (e ora da un video). Inoltre in iMessage viene introdotta la possibilità di modificare o annullare l'invio di un messaggio, e una funzione simile compare anche in Mail, che ora consente anche di programmare in anticipo l'invio delle mail. In Wallet arrivano invece (per ora solo negli Usa) Apple Pay Later (che consente il pagamento rateale degli acquisti) e il tracking degli ordini.

Le altre funzioni -

Safari

Mappe di Apple

Dettatura

Siri

L’app Fitness

L’app Salute

Apple News

introduce i gruppi di pannelli condivisi a cui amici e parenti possono aggiungere una raccolta di siti web e vedere facilmente cosa sta guardando il resto del gruppo.introduce gli itinerari con più soste, così l’utente potrà pianificarne fino a 15 in anticipo e sincronizzarle in automatico dal Mac su iPhone quando sta per partire. Mappe include anche degli aggiornamenti per chi usa i mezzi pubblici, permettendo di vedere facilmente il costo del biglietto per un dato percorso, aggiungere e ricaricare le tessere dei mezzi di trasporto in Wallet, e tenere sotto controllo il saldo senza dover mai uscire dall’app.consente ora di passare dal controllo vocale al tocco, e viceversa.consente ora di avviare i comandi rapidi non appena si scarica un’app, senza nessuna configurazione precedente.è disponibile per tutti gli utenti iPhone, che potranno così monitorare gli allenamenti e raggiungere i loro obiettivi di forma fisica anche se non hanno un Apple Watch.introduce la funzione Farmaci, che permette all’utente di creare e gestire in modo pratico un elenco dei propri medicinali, impostare programmi e promemoria, e tenere traccia dei farmaci, delle vitamine e degli integratori che assume.introduce la sezione My Sports, per seguire facilmente campionati e squadre del cuore.

Quali sono i dispositivi compatibili con iOS 16? -

iOS 16 è compatibile con tutti questi dispositivi: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE (2a generazione), iPod touch (7a generazione).

Quali sono le nuove caratteristiche di watchOS 9? -

Insieme ad iOS, Apple rilascia anche il nuovo sistema operativo per Apple Watch, watchOS 9. Tra le novità ci sono più quadranti personalizzabili, miglioramenti all’app Allenamento, l'analisi delle fasi del sonno, la funzione "Cronologia fibrillazione atriale" e l’app Farmaci. Il nuovo quadrante Ritratti mostra l’effetto profondità su più tipi di foto, incluse quelle di cani, gatti e paesaggi. La funzione Full immersion consente ora di scegliere un quadrante da mostrare automaticamente ogni volta che su iPhone viene avviata una sessione specifica, per esempio il quadrante Foto durante una Full immersion Personale.

L'app Allenamento

funzione Cronologia fibrillazione atriale

l'app Farmaci,

, una delle più usate su Apple Watch, offre metriche più dettagliate per misurare le performance, e nuove esperienze di workout (compresi quelli personalizzati). Con watchOS 9, chi soffre di fibrillazione atriale può attivare lache contiene informazioni importanti come la stima della frequenza con cui il ritmo cardiaco presenta segni di fibrillazione atriale. L’utente riceverà anche delle notifiche settimanali, utili per capire la frequenza degli episodi, e potrà vedere una cronologia dettagliata nell’app Salute, oltre ai fattori legati allo stile di vita che possono influire sulla fibrillazione atriale come il sonno, il consumo di alcol e l’attività fisica. Come su iOS 16, poi, arrivache aiuta a gestire e monitorare l’assunzione di medicinali, vitamine e integratori consentendo di creare elenchi, impostare orari e promemoria, e consultare le informazioni sui farmaci nell’app Salute.

Con quali dispositivi è compatibile watchOS 9? -

watchOS 9 è compatibile con tutti questi dispositivi: Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5, Apple Watch SE, Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra.