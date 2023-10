20 ottobre 2023 11:46

Non è un dolore per bimbi, fotografato in Italia il “bias della bua”

Il dolore non ha età. Eppure, otto italiani su dieci ignorano che i bambini possono provare lo stesso dolore dei grandi e più di uno su quattro pensa addirittura che la sofferenza sia un’esclusiva degli adulti. È il cosiddetto “bias della bua” messo in luce da un’indagine demoscopica condotta da AstraRicerche per Zambon Italia. Così, mentre gli italiani sottovalutano il dolore dei bambini, quasi quattro adulti su dieci lamentano un dolore costante – almeno una volta a settimana – e si tratta in circa sette casi su dieci di un malessere talmente forte da impedire di svolgere le più semplici attività quotidiane come lavorare (45%), pensare (38%) e muoversi (34%). I pediatri italiani lanciano dunque l’appello per riconoscere e gestire in maniera consapevole il dolore dei più piccoli, rivolgendosi agli esperti e intervenendo in caso di bisogno con soluzioni adeguate all’età.