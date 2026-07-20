Un 2025 da record per la Borsa italiana: risparmio gestito ai massimi storici, dividendi oltre 37 miliardi

Il 2025 verrà ricordato come un anno di svolta per il risparmio e la finanza quotata italiana. Secondo i Bollettini statistici Intermediari ed Emittenti diffusi dalla Consob, il controvalore complessivo degli strumenti finanziari detenuti presso gli intermediari vigilati ha toccato i 4.373 miliardi di euro, il dato più alto dall'inizio delle rilevazioni nel 2010. Sono cresciuti in parallelo il patrimonio gestito, arrivato a 1.763 miliardi, e i dividendi versati dalle società quotate agli azionisti, che per la prima volta hanno superato quota 37 miliardi. A trainare la redditività del listino sono stati soprattutto banche e assicurazioni, mentre il resto del mercato ha mostrato un quadro più articolato, con utili in flessione ma indicatori operativi solidi.