28 giugno 2023 15:13

Giovanni Licchello: "In un mondo del lusso che si restringe vince la qualità dei servizi, senza trascurare le emozioni"

GL&Partners è la prima realtà di consulenti specializzati nella reperibilità di pacchetti esclusivi, in Italia e nel mondo. In un mercato saturo di idee, aiuta tutte le aziende a creare experience complete, collegate ai settori eventi, concerti, sport e molto altro, sia in modalità B2B sia in quella B2C. Grazie a una consolidata esperienza nei servizi di lusso, i consulenti dell'azienda forniscono anche assistenza logistica e di supporto per ogni cliente. A raccontare a Tgcom24 com'è nata questa realtà è il suo fondatore Giovanni Licchello.