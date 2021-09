19 settembre 2021 11:00

Alberto Bresci: "Per emergere nella moda bisogna osare e contaminare"

Hydrogen è uno dei principali marchi italiani di abbigliamento sportivo di lusso. Fondata nel 2003, si distingue per un'idea innovativa, il cobranding, per mixare fashion e marchi del calibro di Fiat, MV Agusta, Lotus, Wally Maxy Yacht, Automobili Lamborghini, Alfa Romeo, Perfetti Group, Duvetica e jPlu. È la prima azienda italiana che produce abbigliamento sportivo di lusso con numerose limited edizioni di capi da collezione, tutti rigorosamente Made in Italy. A raccontare a TgcomLab com'è nata e come vuole crescere Hydrogen è Alberto Bresci, suo fondatore e designer.