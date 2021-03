INSULA, promuovere il turismo in Sardegna grazie a una nuova piattaforma di marketing territoriale

Far conoscere le meraviglie della Sardegna in tutto il mondo. Promuovere il suo territorio come una meta turistica d’eccellenza. Svelare i lati più nascosti dell’isola italiana e le sue produzioni identitarie, dall’artigianato al design. Sono questi gli obiettivi di INSULA PTE – Expo Sardegna , la piattaforma di marketing territoriale dedicata al territorio sardo e alle sue filiere produttive identitarie.

Attività immersive, ricche di valori emozionali, come corsi di cucina, serate con cene tematiche, masterclass, degustazioni: il progetto promosso dal C.I.P.N.E.S., il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna, insieme all’Associazione al Turismo, Commercio e Artigianato della Regione Sardegna ha dato vita alla campagna “INSULA – Sardinia Quality World”, con l’obiettivo di territorializzare le politiche di sviluppo per rafforzare l’identità sarda sotto il profilo turistico, produttivo e culturale. Diventando così ambasciatori del turismo enogastronomico made in Sardinia.

Le proposte turistiche - Le prime tappe del programma dedicato alla promozione delle filiere produttive identitarie della Sardegna, come le filiere agroalimentari certificate e le produzioni artistiche, sono state realizzate negli hub promozionali INSULA di Porta Cervo Marina, Pula (Resort Forte Village) e Porto Rotondo (Hotel Abi d’Oru). In questi contesti, caratterizzati da una clientela internazionale, edonista e top spender, sono stati proposti menù di filiera corta con l’allestimento di corner di presentazione di opere artigianali e di design sarde.

La Sardegna sarà raccontata grazie a una serie di tavole rotonde dedicate a: “I sentieri del turismo enogastronomico” e “I maestri artigiani di Sardegna”. Inoltre, il programma “Sardinia Quality World” prevede delle serate evento dedicate alla promozione della “Destinazione Sardegna” realizzate negli hub promozionali INSULA di Porto Cervo e di Cagliari (Palazzo Doglio) e di Pula (Forte Village).

La campagna promozionale – Le eccellenze della Sardegna saranno portate fuori dai confini nazionali, grazie a una campagna promozionale che si realizzerà non solo in tutta Italia, ma anche in gran parte del mondo: dalla Germania, al Belgio, fino alla Polonia a e alla Russia, saranno realizzati di Temporary Store Sardinia Quality World, corner tematici allestiti all’interno di gallerie, reti commerciali e strutture ricettive. In Russia, per esempio, è nata una partnership con la catena di ristorazione internazionale Rosinter che nei loro locali Il Patio offrirà alla propria clientela una selezione di alcune prelibatezze regionali sarde.

L’associazione al turismo Ras e il C.I.N.E.P.S. lanciano anche la campagna a tema “Aperitivo italiano”, coinvolgendo il brand Aperol Spritz e 30 locali di Mosca, dando vita a momenti di relax e allegria in perfetto stile made in Italy.

Il concorso - Partecipando agli eventi promossi da INSULA, inoltre, sarà possibile prendere parte al concorso a premi “Un viaggio nell’isola dei sogni”, in palio una vacanza per due in Sardegna, confezioni regalo di produzioni agroalimentari sarde, set di vini DOC e DOCG, ricettari e voucher vacanza.