04 luglio 2023 16:40

Un documentario in sei episodi racconta la rinascita di Palazzo Ancilotto, nuova sede di 21 Invest a Treviso

Sono online i sei episodi di "Shared Beauty", il mini-documentario di sei episodi in cui Alessandro Benetton racconta il restauro e la riqualifica di Palazzo Ancilotto, nuova sede a Treviso, in Borgo Cavour, di 21 Invest, gruppo di investimento europeo che investe in imprese del mid-market in Italia, Francia e Polonia.