17 ottobre 2023 10:05

Club del Sole raggiunge i 100 milioni di euro di fatturato

Club del Sole, leader in Italia delle vacanze all’aria aperta, annuncia la chiusura di una stagione di successo, in linea con le previsioni attese. Il bilancio dell’estate 2023 è stato positivo e vede il dato di fatturato attestarsi sui 100 milioni di euro (+ 16% rispetto al 2022) e quello di Ebitda sui 30 milioni di euro. Risultati sempre in crescita se paragonati allo scorso anno e al 2019.