I ricercatori di Natsal avvertono che un'indagine può documentare i cambiamenti ma non spiegarli. Indicare un solo colpevole è un errore, anche perché i fattori potrebbero essere molteplici. Si possono solo analizzare i dati per capirne le cause ma senza trovare un fattore chiave. Il dato più interessante riguarda sicuramente la Gen Z, le persone attualmente tra i 16 e i 24 anni: il 38% delle ragazze e il 28% dei ragazzi dichiara di non aver mai avuto un rapporto, contro circa uno su cinque nelle rilevazioni precedenti. Tra le ipotesi c'è il ritardo nell'approccio alla "vita adulta": più giovani sono single rispetto ai precedenti studi e molti vivono ancora con i genitori. In un sondaggio del Kinsey Institute sui giovani americani, citato dall'Economist, il 64% di chi abita con la famiglia non ha avuto rapporti negli ultimi tre mesi, mentre tra chi non abita con i genitori solo il 27% non ha avuto rapporti. Gli autori di Natsal indicano anche il calo del consumo di alcol, e secondo gli studiosi interpellati dall'Economist con meno alcol e meno serate fuori si riducono pure le occasioni di incontro.