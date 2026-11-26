Nel mondo occidentale si fa sempre meno sesso e non è solo un "problema" della Gen Z
Una grande indagine britannica conferma il calo dei rapporti, soprattutto tra i giovani. Gli esperti non hanno una spiegazione unica: ecco le ipotesi più studiate e i dati disponibili per l'Italia
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Si fa meno sesso e non solo tra la Gen Z: l'ultima conferma arriva da Natsal, una delle più grandi indagini nel Regno Unito e al mondo sulla sessualità, i cui primi risultati sono stati pubblicati il 24 novembre sulla rivista The Lancet. Tra i 16 e i 44 anni la media dei rapporti in un mese è scesa da quattro nel 1990-91 a tre nel 2010-12, fino a due nel 2022-24. Il calcolo comprende anche chi non ha mai avuto rapporti sessuali. Tuttavia, il quadro non è allarmante come sembra: secondo la ricerca, il 77% dei britannici tra 16 e 59 anni ha avuto rapporti nell'ultimo anno e l'89% almeno una volta nella vita. La tendenza, però, come scritto dall'Economist in un'analisi, si trova in quasi tutti i paesi "occidentali" in cui esistono dati, dalla Francia alla Finlandia fino al Giappone.
Il perché
I ricercatori di Natsal avvertono che un'indagine può documentare i cambiamenti ma non spiegarli. Indicare un solo colpevole è un errore, anche perché i fattori potrebbero essere molteplici. Si possono solo analizzare i dati per capirne le cause ma senza trovare un fattore chiave. Il dato più interessante riguarda sicuramente la Gen Z, le persone attualmente tra i 16 e i 24 anni: il 38% delle ragazze e il 28% dei ragazzi dichiara di non aver mai avuto un rapporto, contro circa uno su cinque nelle rilevazioni precedenti. Tra le ipotesi c'è il ritardo nell'approccio alla "vita adulta": più giovani sono single rispetto ai precedenti studi e molti vivono ancora con i genitori. In un sondaggio del Kinsey Institute sui giovani americani, citato dall'Economist, il 64% di chi abita con la famiglia non ha avuto rapporti negli ultimi tre mesi, mentre tra chi non abita con i genitori solo il 27% non ha avuto rapporti. Gli autori di Natsal indicano anche il calo del consumo di alcol, e secondo gli studiosi interpellati dall'Economist con meno alcol e meno serate fuori si riducono pure le occasioni di incontro.
Più prudenza, ma non necessariamente un male
Le giovani generazioni rischiano meno in molti ambiti, non solo nel sesso. Secondo una ricercatrice di Natsal, i giovani tendono a prestare più attenzione al consenso e sentono meno la pressione sociale: questo li renderebbe più liberi di decidere se e quando avere un rapporto. Un sociologo citato dall'Economist si spinge oltre e ipotizza che una parte del calo derivi da meno rapporti non desiderati, che sarebbero stati frequenti in passato.
Le coppie
Come dicevamo, il calo non riguarda solo i giovani. Tra i 35 e i 44 anni, chi ha rapporti ne ha in media due al mese, contro tre di dieci anni fa. L'Economist riporta uno studio tedesco secondo cui le coppie fanno meno sesso quanto più è piccolo il figlio più giovane e indica come caso estremo il Giappone, con orari di lavoro lunghi e carichi domestici sbilanciati. Tuttavia, sono solo ipotesi, non c'è un campione statistico ampio.
Smartphone e porno, quanto incidono
Sono i sospettati più citati, ma le prove sono deboli. Per la prima volta, Natsal ha chiesto nella sua ricerca di indicare anche i comportamenti online agli intervistati: nell'ultimo anno hanno guardato porno il 37% delle donne e l'81% degli uomini. Tuttavia, pornografia e masturbazione sono meno diffuse proprio tra chi non ha mai avuto rapporti, quindi non sembrano un semplice sostituto. L'Economist ricorda inoltre che secondo la psicologa americana Jean Twenge chi guarda più porno tende ad avere anche più rapporti e che il calo era già cominciato prima dell'avvento degli smartphone.
La situazione italiana
Nel nostro Paese il quadro è più incerto, perché manca un'indagine periodica paragonabile a Natsal. Il Censis, nel rapporto "Il piacere degli italiani" del marzo 2026 su 1.000 persone tra 18 e 60 anni, parla di frequenze stabili. Già nel 2019 lo stesso istituto segnalava però una polarizzazione tra giovani che non praticano sesso e giovani che lo praticano più dei coetanei del passato.
Alcuni indicatori indiretti vanno nella stessa direzione di quelli stranieri, ma non misurano la vita sessuale. Secondo Eurostat, nel 2025 gli italiani lasciano la casa dei genitori a 30,2 anni, contro i 26,3 della media europea. Per l'Istat il 63,3% dei giovani fino a 35 anni vive ancora nella famiglia d'origine (era il 61,2% nel 2012). I matrimoni continuano a calare: 173.272 nel 2024 (-5,9%), con un'età media al primo matrimonio di 34,8 anni per gli uomini e 32,8 per le donne. La diminuzione dei matrimoni, però, non significa che ci siano meno coppie: le libere unioni sono quasi quadruplicate, da circa 440mila nel 2000-01 a oltre 1,7 milioni nel 2023-24. E restano ai minimi storici le nascite, con 1,14 figli per donna nel 2025. Per sapere se anche in Italia si fa meno sesso servirebbe dunque una rilevazione ripetuta nel tempo, con le stesse domande. Per ora, i dati dicono più su come cambiano le coppie e il calendario della vita adulta rispetto a ciò che accade veramente nelle camere da letto.