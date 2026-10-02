Il servizio non si limita alla presentazione di due persone: chi si iscrive può ricevere indicazioni su come vestirsi, quali argomenti affrontare durante un incontro e persino come gestire le conversazioni via messaggio. In alcuni casi vengono addirittura organizzati appuntamenti di prova, dove il cliente simula un incontro romantico con il proprio tutor e riceve successivamente indicazioni su ciò che ha funzionato e sugli atteggiamenti che, invece, potrebbero compromettere la conoscenza. Il consulente può inoltre raccogliere le impressioni di entrambi dopo un appuntamento e trasformarle in suggerimenti pratici per il successivo. L'obiettivo è ridurre al minimo incomprensioni e frequentazioni senza prospettive, concentrandosi fin dall'inizio sulla possibilità di arrivare al matrimonio.