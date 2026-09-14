Per collaudare la sua invenzione, lo sviluppatore dell'app Noah Iarrobino utilizzò una foto dell'attore Danny DeVito in C'è sempre il sole a Philadelphia. Ci vollero circa 8 ore e 49 minuti al suo piccione per coprire la distanza tra New York e Chicago e consegnare il prezioso contenuto multimediale, un'enormità per gli standard odierni, ma nessuno se ne sarebbe preoccupato secondo il papà di Carrier Pidge. Oggi possiamo dire che Iarrobino aveva ragione, la scommessa è decisamente vinta e forse al successo ha contribuito anche la gamification interna alla sua creatura.