Il segreto per essere felici? Godersi le "Micro-Joys"

A dare un nome a questo fenomeno è stata Forbes, che ha coniato il termine Micro-Joys per descrivere quei momenti semplici - come bere un caffè o ricevere un messaggio affettuoso - capaci di rafforzare anche la resilienza nel lungo periodo e generano benefici duraturi per il benessere mentale, che vanno oltre alla gioia di compiere un determinato gesto in un determinato momento. Il fenomeno emerge anche in Italia: secondo un’indagine Swoa (Social Web Opinion Analysis) promossa da Starbucks at Home, per il 64% degli italiani “breve” significa “autentico” e per il 41% un istante intenso vale più di un’ora monotona.

