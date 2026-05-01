Spettacolo

Arrivano la Luna dei Fiori e la Luna Blu: ecco perché il cielo di maggio sarà unico

Venerdì 1 maggio uno dei pleniluni più belli di tutta la stagione primaverile. Un'altra Luna piena è prevista a fine mese 

01 Mag 2026 - 12:30
© ansa

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Maggio è il mese in cui la natura si svela e fiorisce rigogliosa e dove il cielo si mostra in tutto il suo splendore: gli esperti parlano di uno dei mesi più suggestivi dell'anno dal punto di vista astronomico. Questo perché, nell'arco dei prossimi trenta giorni, si potranno vedere ben due pleniluni, considerati tra i più belli di tutta la primavera. 

Venerdì 1 maggio la Luna dei Fiori

 La prima Luna, chiamata "Luna dei Fiori", sarà visibile venerdì 1 maggio, con il plenilunio fissato alle 19.23 (ora italiana) anche se il momento più spettacolare è atteso tra le 20:30 e le 22 circa.

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Celebrata in molte zone del mondo

 Il nome "Luna dei Fiori" deriva dalle culture dei nativi americani, che associavano i cicli lunari ai cambiamenti della natura. Questo plenilunio viene celebrata in tutto il mondo attraverso diverse tradizioni culturali e religiose che onorano la rinascita della natura. In Oriente ad esempio coincide spesso con il Vesak, la festa che commemora la nascita e l'illuminazione di Buddha. Anticamente era nota anche come "Luna del Latte", legata ai ritmi agricoli e alla prosperità dei pascoli. Oggi è un'occasione amata per rituali dedicati alla creatività e alla realizzazione dei propri progetti.

Le splendide immagini della "luna rossa" nei cieli di tutto il mondo

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© Afp | Golaghat in Assam, India 
© Afp | Golaghat in Assam, India 
© Afp | Golaghat in Assam, India 

© Afp | Golaghat in Assam, India 

© Afp | Golaghat in Assam, India 

Ma la "Luna dei Fiori" non sarà l'unico spettacolo dei cieli di maggio.

Il 31 maggio la Luna blu

 Un altro plenilunio chiuderà il mese e tradizionalmente, ricordano l'Unione Astrofili Italiani, la seconda Luna piena del mese è nota come "Luna Blu". L'ultima è stata ad agosto 2023, mentre per la prossima, dopo quella del 31 maggio 2026, bisognerà attendere dicembre del 2028. 

Le congiunzioni

 Il nostro satellite questo mese sarà protagonista anche di quattro suggestive congiunzioni: le prime due tra le luci dell'alba, quando incontrerà Saturno e Marte rispettivamente il 13 e il 15 maggio, mentre le altre due si svolgeranno nelle prime ore della notte, il 18 con Venere e il 20 con Giove.

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