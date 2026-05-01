Arrivano la Luna dei Fiori e la Luna Blu: ecco perché il cielo di maggio sarà unico

Il nome "Luna dei Fiori" deriva dalle culture dei nativi americani, che associavano i cicli lunari ai cambiamenti della natura. Questo plenilunio viene celebrata in tutto il mondo attraverso diverse tradizioni culturali e religiose che onorano la rinascita della natura. In Oriente ad esempio coincide spesso con il Vesak, la festa che commemora la nascita e l'illuminazione di Buddha. Anticamente era nota anche come "Luna del Latte", legata ai ritmi agricoli e alla prosperità dei pascoli. Oggi è un'occasione amata per rituali dedicati alla creatività e alla realizzazione dei propri progetti.