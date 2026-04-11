Artemis 2, fine del viaggio: gli astronauti tornati sulla Terra
Tutto secondo programma, la navicella ammarata al largo di San Diego: tutto il team in buone condizioni di salute
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La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così la missione Artemis 2 che a 56 anni dal volo dell'Apollo 8 ha portato un equipaggio nell'orbita della Luna. Sono così rientrati a Terra gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover Christina Koch e Jeremy Hansen. Il rientro è avvenuto senza problemi e i paracadute che hanno rallentato la capsula si sono aperti regolarmente. La capsula è stata agganciata dalle imbarcazioni che si sono poi dirette alla nave dove gli astronauti sono usciti e tornati alla vita terrestre dopo 10 giorni nello spazio. Il team è stato sottoposto a visite mediche, tutti sono in buone condizioni di salute.
VIDEO: IL MOMENTO DELLO SPLASHDOWN
Artemis 2 "è stata una missione perfetta", ha detto l'amministratore capo della Nasa Jared Isaacman suito dopo l'ammaraggio, mentre attendeva l'arrivo della capsula Orion a bordo della nave di recupero. "Sono senza parole, è stato un momento incredibile", ha aggiunto, ed è stato anche "il risultato di un grande lavoro di squadra, anche con i nostri partner internazionali", In proposito, Isaacman ha ricordato l'accordo firmato recentemente con l'Agenzia Spaziale Italiana sulla realizzazione di un modulo per la futura base sul suolo lunare. "Stiamo costruendo una presenza duratura sulla Luna", ha detto ancora. Quanto agli astronauti della missione Artemis 2, "hanno dimostrato di essere dei grandi professionisti, grandi comunicatori e anche dei poeti: veri e propri ambasciatori dell'umanità".
I dati raccolti in questa missione, ha detto ancora l'amministratore capo della Nasa, "sono preziosi per preparare la missione Artemis III" alla quale, ha aggiunto, già dal 20 aprile si comincerà a lavorare nell'Edificio di integrazione dei veicoli (Vab) del Kennedy Space Center.
VIDEO: GLI ASTRONAUTI FUORI DALLA CAPSULA
Trump: orgoglioso di voi - Donald Trump ha assistito in diretta all'ammaraggio di Artemis 2. Lo riferisce la Casa Bianca. Il presidente, che si trovava ad un evento Maga in Virginia, ha fatto allestire una televisione per sé e i suoi ospiti. "Congratulazioni al grande e talentuosissimo equipaggio di Artemis 2. L'intero viaggio è stato spettacolare, l'atterraggio è stato perfetto e, in qualità di presidente degli Stati Uniti, non potrei esserne più orgoglioso! Non vedo l'ora di vedervi tutti presto alla Casa Bianca. Lo rifaremo e poi, prossimo passo: Marte!" ha poi scritto il presidente americano su Truth.
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