Poi c'è il capitolo fashion, dove le dinastie incontrano l'industria globale dello stile. Gli occhi sono puntati su Talita von Furstenberg, promessa sposa dell'italiano Rocco Brignone: un matrimonio che sarà inevitabilmente anche una dichiarazione estetica, con l'ombra elegante della nonna stilista pronta a firmare ogni dettaglio. E mentre tra i rampolli del lusso si intrecciano storie che uniscono Gucci e Balenciaga a cognomi nobiliari, all’orizzonte si profilano anche alleanze più inattese, dove aristocrazia e politica flirtano apertamente. La relazione tra Jordan Bardella e Maria Carolina di Borbone ha già il sapore di una nuova narrazione europea: meno protocolli, più strategia.