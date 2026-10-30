George Michael, asta record per la chitarra di "Faith"| Ma è bufera con la famiglia

L'insieme della raccolta di Bailey comprendeva fotografie firmate, inviti a eventi e dischi promozionali. I malumori all'interno della famiglia dell'ex assistente sono nati perché Belcher stava divorziando dalla moglie, ma con la morte della donna sono rimasti legalmente sposati. Il fratello Gerald è convinto che la volontà della sorella fosse quella di dare la sua preziosa raccolta in eredità ai nipoti, e che se ne avesse avuto il tempo avrebbe finito di scrivere il testamento. Gerald Bailey non si è fatto problemi a definire l'idea di fare l'asta a nome di Siobhan disonesta e non etica: "L'uso improprio del nome di mia sorella è disonorevole e trarre profitto da questi oggetti è vergognoso", ha detto l'uomo.