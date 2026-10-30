Nicki Minaj per Halloween ha scelto un costume davvero particolare. La rapper ha deciso di rendere omaggio, a modo suo, al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, riproducendone alcuni degli elementi più riconoscibili dell'immagine pubblica. Il risultato è un'immagine, che non è passata inosservata tra i fan. La scelta del travestimento ha rapidamente alimentato commenti e condivisioni, soprattutto, considerando il rapporto ormai pubblico tra la rapper e il presidente americano.