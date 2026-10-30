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Nicki Minaj per Halloween ha scelto un costume davvero particolare. La rapper ha deciso di rendere omaggio, a modo suo, al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, riproducendone alcuni degli elementi più riconoscibili dell'immagine pubblica. Il risultato è un'immagine, che non è passata inosservata tra i fan. La scelta del travestimento ha rapidamente alimentato commenti e condivisioni, soprattutto, considerando il rapporto ormai pubblico tra la rapper e il presidente americano.
Nella fotografia la cantante appare con un completo blu, una camicia bianca e una vistosa cravatta rossa. A completare la trasformazione c'è la caratteristica parrucca bionda, con l'acconciatura che richiama immediatamente quella del tycoon. Un insieme di dettagli studiati per rendere il personaggio riconoscibile al primo sguardo.
Il legame con Trump
La scelta del costume non arriva per caso. Nicki Minaj ha manifestato più volte pubblicamente la propria vicinanza a Trump, arrivando a definirsi la sua "fan numero uno". Un sostegno che negli ultimi mesi si è tradotto anche in apparizioni pubbliche al fianco del presidente e in dichiarazioni di apprezzamento nei suoi confronti.
La rapper Nicki Minaj sul palco con Trump: "Sono la sua prima fan"
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Trump e la battuta sul lato B della cantante
A rendere ancora più curioso il momento è quanto accaduto pochi giorni prima. Il 25 ottobre, durante un comizio a Port Huron, in Michigan, Donald Trump aveva attirato l'attenzione con un commento sul fisico della rapper. Il presidente aveva definito il lato B della cantante uno spettacolo, aggiungendo di sperare che Nicki non si fosse offesa per le sue parole. La rapper, presente all'evento per manifestare il proprio sostegno politico, era successivamente salita sul palco ribadendo la sua vicinanza al tycoon.