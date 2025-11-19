Nicki Minaj sorprende all'Onu: denuncia le violenze in Nigeria e ringrazia Trump

Nel suo discorso, Nicki Minaj ha insistito sull'importanza di non trasformare la religione in motivo di divisione: "Questo non riguarda il prendere una parte o l'altra - ha detto - ma l'unire l'umanità di fronte all'ingiustizia. È ciò che ho sempre difeso anche nella mia musica". Il suo intervento è arrivato dopo le dichiarazioni di Trump, che aveva evocato possibili azioni militari se le violenze contro i cristiani in Nigeria non si fossero fermate. Dichiarazioni che hanno acceso il dibattito anche tra gli osservatori internazionali: secondo analisti e fonti citate dalla Bbc, la crisi nigeriana non è solo religiosa, ma intreccia questioni etniche, settarie e sociali. Le autorità di Abuja hanno replicato duramente, definendo le accuse una "grossa distorsione della realtà" e ricordando che le vittime dei gruppi jihadisti sono sia cristiane sia musulmane.