Giusy Ferreri all'ONU per parlare ai giovani: "Essere donne è un punto di forza. Siamo luce, brilliamo"

Infine Giusy ha parlato dei suoi progetti attuali e del significato profondo del suo successo come donna. "Oggi mi sento completa e ancora curiosa di sperimentare. Lo scorso anno, parallelamente al mio percorso artistico da solista ho fondato e dato vita al progetto Bloom, una band alternative rock che desideravo da tempo e che condivido con stimati artisti che come me hanno già altrettanti loro percorsi artistici paralleli. La mia storia dimostra che la determinazione e la passione possono abbattere ogni ostacolo, anche in un mondo che, per molto tempo, ha riservato alle donne un ruolo marginale.James Hillman, nel Codice dell’anima, spiega che nulla nella nostra vita è casuale: la famiglia, le radici, il contesto in cui cresciamo fanno parte del nostro destino. Per questo credo che ogni donna debba riconoscere e valorizzare la propria unicità. Ancora oggi esistono pregiudizi nei confronti delle donne, così come nei confronti di altri aspetti dell’identità umana, come l’orientamento sessuale e le scelte di vita. Ma il progresso non può fermarsi. L’uguaglianza non è una concessione: è un diritto.

Essere donna significa affrontare sfide quotidiane, dimostrare più del dovuto, trovare la propria voce in contesti spesso dominati dagli uomini. Ma essere donna è anche un punto di forza: abbiamo la capacità di creare, di connetterci profondamente con la vita e con il cambiamento. L’evoluzione passa attraverso la consapevolezza: uomini e donne devono collaborare in armonia, con rispetto reciproco. Ogni essere umano ha la responsabilità di lasciare un segno e di costruire un mondo migliore attraverso le proprie scelte, con onestà e dignità. Il successo, per me, non è stato solo un traguardo personale, ma anche un simbolo: il segnale che, con talento e perseveranza, le donne possono conquistare ogni spazio. Non dobbiamo mai smettere di credere nelle nostre capacità, di lottare per i nostri sogni e di ispirare le generazioni future.Siamo luce, brilliamo! Dunque: scegliete e trovate il posto migliore in cui far brillare la vostra luce".